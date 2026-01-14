ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

Baba Vanga 2026 predictions: ಜಗತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಲವು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನುಡಿದಿರುವ ೩ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಭೀತಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪೈಕಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಯುರೋಪ್ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿನಾಶದ ನಂತರ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಅನೇಕರು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನಿಜವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು: 2026ರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ತೀವು ಶಾಖ, ಪ್ರವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಯ ಸರಿಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭಾಗವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಜನರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
AIನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ AI ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನವ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ತ್ವರಿತ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾವಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ AI ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭೂಮಿಗೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಆಗಮನ?: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವರು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಿಲಿಯ ಬಳಿ ನಿಗೂಢ ವಸ್ತುವೊಂದು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)