Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 23, 2026, 11:36 AM IST|Updated: May 23, 2026, 11:36 AM IST

Best White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್‌ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ.

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು

ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ವರದಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. 

ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು

ಮೆಂತ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. 

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂತಲೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.  

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳ ಬಳಕೆ

ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.  ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. 

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂದರೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

