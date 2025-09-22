ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ

gold price in next 7 years : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸಮಯದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ಬೃಹತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ.
gold price in next 7 years: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಋತು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೂ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 229 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಿಫೈನಿಂಗ್ನ ಸಿಇಒ ದರ್ಶನ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,650 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೀಗ್ನ ರಾಜುಲ್ ಕೊಥಾರಿ ಚಿನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ $3,700-3,800 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ 5 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು (ಇಂದು), 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 70 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,360 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಬೆಲೆ 560 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಬೆಲೆ 82,880 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.61 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಟಿಗ್ರೂಪ್ ಶೇಕಡಾ 9.6 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,20,560 ರೂ.ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 37 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,50,700 ರೂ.ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತಜ್ಞರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.