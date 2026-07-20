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FIFA ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್‌, ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬಾಲ್‌, ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗ್ಲೋವ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ.. ಈ ಟೀಮ್‌ಗೆ 482 ಕೋಟಿ ಹಣ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 20, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:52 PM IST
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 482 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬೂಟ್‌, ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬಾಲ್‌, ಗೋಲ್ಡನ್‌ Glove ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಯಾರು?. 

Spain vs Argentina, Golden ball 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 482 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬೂಟ್‌, ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬಾಲ್‌, ಗೋಲ್ಡನ್‌ Glove ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಯಾರು?. 

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ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ರೊಡ್ರಿ (Rodri) ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಲ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

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2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (Kylian Mbappe) ಅವರು 10 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದರು.  

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ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸೆಂಟರ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಪೌ ಕ್ಯೂಬಾರ್ಸಿ ಫಿಫಾ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಫಿಫಾ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

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ಮೆಸ್ಸಿಯ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್‌ಕೀಪರ್ ಉನೈ ಸೈಮನ್ (Unai Simon), ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ (Glove) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಉನೈ ಸೈಮನ್ ಅವರು ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

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ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ವಿಂಗರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಒಲಿಸೆಹ್ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಸಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.   

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಿಫಾದಿಂದ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 482 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರತಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, 318.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.  

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