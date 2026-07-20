Spain vs Argentina, Golden ball 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ 482 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್, ಗೋಲ್ಡನ್ Glove ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಯಾರು?.
ಸ್ಪೇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ರೊಡ್ರಿ (Rodri) ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (Kylian Mbappe) ಅವರು 10 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 8 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದರು.
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸೆಂಟರ್-ಬ್ಯಾಕ್ ಪೌ ಕ್ಯೂಬಾರ್ಸಿ ಫಿಫಾ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಫಿಫಾ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಸ್ಸಿಯ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಉನೈ ಸೈಮನ್ (Unai Simon), ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋವ್ (Glove) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಉನೈ ಸೈಮನ್ ಅವರು ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ವಿಂಗರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಒಲಿಸೆಹ್ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಸಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದರು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫಿಫಾದಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ 482 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ದೊರತಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, 318.37 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.