FiFa world cup 2026 youngest player: FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೊರಾ 96 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 2-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೊರಾ 96 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 17 ವರ್ಷದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೊರಾ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಯುವ ಆಟಗಾರ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೊರಾ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಮೊರಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದರು.
17 ವರ್ಷದ ಮೋರಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 6 ನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದರು. ಪೀಲೆ (17 ವರ್ಷ 235 ದಿನಗಳು), ಸಾಲೋಮನ್ ಒಲೆಂಬೆ (17 ವರ್ಷ 185 ದಿನಗಳು), ಫೆಮಿ ಒಪಬುನ್ಮಿ (17 ವರ್ಷ 101 ದಿನಗಳು), ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಎಟೊ'ಒ (17 ವರ್ಷ 99 ದಿನಗಳು), ಮತ್ತು ನಾರ್ಮನ್ ವೈಟ್ಸೈಡ್ (17 ವರ್ಷ 41 ದಿನಗಳು) ಸಹ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಟಕ್ಸ್ಟ್ಲಾ ಗುಟೈರೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಟಿಜುವಾನಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೋರಾ, 16 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025 ರ ಫಿಫಾ ಅಂಡರ್-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಮೋರಾ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಮೋರಾ 2025 ರ CONCACAF ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೋರಾ ಕೋಚ್ ಜೇವಿಯರ್ ಅಗೈರ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಿದರು. ಮೋರಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಹಿರಿಯ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾದರು.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರಾ ರೌಲ್ ಜಿಮೆನೆಜ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 17 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವಲ್ಲಿ, ಗೆರೆಗಳ ನಡುವೆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಮೋರಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ಮೋರಾ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 240 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಈ ಯುವ ಸಂವೇದನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.