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FIFA World Cup ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಬೂಟ್‌ ಗೆದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌.. 8 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ರೊನಾಲ್ಡೊ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 05, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:35 PM IST
ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಶೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆದ ಎಂಬಪ್ಪೆ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಬಂಗಾರ ಬೂಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 

Golden Boot Winners: ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಶೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆದ ಎಂಬಪ್ಪೆ 8 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಬಂಗಾರ ಬೂಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 
 

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ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರು 6 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಬಂಗಾರದ ಶೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.         

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2014ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರ ಜೇಮ್ಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (James Rodríguez) 6 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶೂ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.      

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ಜರ್ಮನಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ನ ಪವರ್‌ ಹೌಸ್‌ ಎಂತಲೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಥಾಮಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ (Thomas Muller) ಅವರು 2010ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಸ್‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.   

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ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಜರ್ಮನಿ. ಈ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ತಂಡದ ಮಿರೋಸ್ಲಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ (Miroslav Klose) ಅವರು 2006ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶೂ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು.   

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ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2002ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಪಂದ್ಯವಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ ತಂಡದ ರೊನಾಲ್ಡೊ (Ronaldo) ಅವರು 8 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಶೂಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು.   

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1998ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಡೇವರ್ ಶುಕರ್ (Davor Šuker) ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ 6 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶೂ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.   

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