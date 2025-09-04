GST ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Salary of finance minister nirmala sitharaman : ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ....
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ 2019 ರಿಂದ ಭಾರತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 'ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1954' ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ರೀತಿಯ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಸಂಸದರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ರೂ.ಗಳ ಭತ್ಯೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣ, ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಲವು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಚಿವರ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
pmindia.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು 1,15,38,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವು ಅವರ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇದೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾಗಲು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀಡಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 26.91 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 2.53 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತ್ತು.
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು 2.53 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, 65.55 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 1.87 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
PMO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 315 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 19.4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 21.18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3.98 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಸಂಬಳವು ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.