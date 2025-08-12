English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..

 financial benefits for these zodiac signs: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.  
1 /5

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು, ಉಪವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..   

2 /5

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.  

3 /5

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.   

4 /5

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /5

ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

Financial Benefits Zodiac Signs Shri Krishna Janmashtami

Next Gallery

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು