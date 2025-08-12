ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ! ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..

financial benefits for these zodiac signs: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮೃದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಂದು, ಉಪವಾಸದ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.