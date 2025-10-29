ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ! ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ

Vastu tips : ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು "ದುರದೃಷ್ಟಕರ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ.. ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಣದ ಮೂಲ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣವನ್ನು "ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ, ತಜ್ಞರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೀವು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಮೊದಲು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)