20 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ಫಿನ್‌ ಅಲೆನ್.. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜಯಭೇರಿ!

New Zealand wins 1st T20 WC against Africa: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಸೆಂಚುರಿ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸತತ ಸೋಲಿನ ಸರಪಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕಿವೀಸ್ನ ಮೊದಲ ಜಯ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನೇ ನೋಡಿತ್ತು. ಇದುವರೆಗೂ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕೂಡ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಹರಿಣಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ, ಕಿವೀಸ್ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಹರಿಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಎರಡು ತಂಡ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಈ 6ರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐದು ಸಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವೇ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 2007ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾನ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ, 2009ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಂದ, 2010ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗಳಿಂದ, 2014ರಲ್ಲಿ ಚತ್ತೋಗ್ರಾಮನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳಿಂದ, 2026ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಫೋರ್ಗಳು, 8 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓಪನರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ, ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದವರ ಪೈಕಿ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಅಗ್ರಜನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್ 19 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 20 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಹರಿಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತ್ತು. 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ 170 ರನ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಜಯಿಯಾಯಿತು.