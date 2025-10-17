bigg boss 19: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
bigg boss 19: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶೋನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವಿ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ತಾನ್ಯಾ, ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಿ ಫೈಜಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಅವರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಎಸ್ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾನ್ಯಾ “ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿರೇಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೈಜಾನ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನ್ಯಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಮನೆ “ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರ”, ಅವರಿಗೆ “150 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್” ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು “ಕೇವಲ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ”. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹರಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಫೈಜಾನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾನ್ಯಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈಜಾನ್ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ತಾನ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಜಾನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾನ್ಯಾ ಬಲರಾಜ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಲರಾಜ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, “ತಾನ್ಯಾ ಅವರ ಅತಿರೇಕದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಎಂದರೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ನಗರ, ಆದರೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಗರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ,” ಎಂದು ಫೈಜಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೂ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಬಂದಿದೆ. ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾನ್ಯಾ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ತಾನ್ಯಾ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ — ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೋಷಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆಯಾ ಎನ್ನುವುದು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.