ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್ ಫಿನಿಶರ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಹಿಂದೂ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ರೀತಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಿಗಢದ ಸಾಸ್ನಿ ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲಿಗಢದ ಕರ್ಣಿ ಸೇನಾದ ಸುಮಿತ್ ತೊಮರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರಿಂಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜಿಹಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುಮಿತ್ ತೊಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ತೋರಿಸುವುದು ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೀಗಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.