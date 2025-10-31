50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಿರಿಯ ನಟಿ! ಈಗಲೂ ಚಿತ್ರರಂದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್..‌

First Actress who own Private jet: ನಾವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸೌತ್ ನಟಿ ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಜತೆಗೆ.. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಎನ್ ಟಿಆರ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಯನತಾರಾ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕಿಯರ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣದ ನಯನತಾರಾ ಮಾತ್ರ ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಳಿದ ಹಳೇ ನಾಯಕಿಯ ಬಳಿಯೂ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಆದರೆ ಇದು ನಿಜ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ಕೆ.ಆರ್.ವಿಜಯಾ. ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ತಮಿಳು ನಟಿ ಕೆ.ಆರ್.ವಿಜಯಾ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ನಟಿಯಾದರು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ನಟಿ... ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಕೆ.ಆರ್.ವಿಜಯಾ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ.. ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆಗಳು.. ಕೆ.ಆರ್.ವಿಜಯಾ ಅವರದ್ದಾಗಿವೆ.. ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ನಟಿ ಕೂಡ ಅವರು. ಅಲ್ಲದೇ ಆಗ ಕೆ.ಆರ್.ವಿಜಯಾ ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೆಆರ್ ಅವರ ಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ವಿಜಯಾ ಕೂಡ ಕೈತುಂಬ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾದರು. ವಿಜಯಾ ಅವರ ಪತಿ ಹಡಗು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಆರ್.ವಿಜಯಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 75 ವರ್ಷ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.