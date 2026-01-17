English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಸ್ಟಂಟ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಶೋಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇವರೇ

First Ever Contestant of BBK: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವೈಕ್ತಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ..
 
First Ever Contestant of BBK: 2013ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿರುವ ಆ ಬೃಹತ್ ಮನೆಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.  

ಅಂದು ಲೊನಾವಾಲಾದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೋನ ಆರಂಭ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಮೊದಲು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, ಶೋನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.  

ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನ ಆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಅಂದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಇಡೀ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.  

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಸೀಸನ್ 1 ಅನ್ನು ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೊದಲು ಹೋದವರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ಕೂಡ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.  

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 1ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮತ್ತು ನಟ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಶರ್ಮಾ (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರೂಜಿ). ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಎಂಬ ಕನ್ನಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು.  

