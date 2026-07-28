/500 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಹಣ.. ವೈಭವದ ಜೀವನ!

five raja yog after 500 years : ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 4 ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ive raja yog after 500 years : ಶುಕ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಮಂಗಳ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶವಾಗಲಿದೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 'ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ' ಹಾಗೂ 'ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾವಾಗಲಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗಗಳಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರಲಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
(ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.)