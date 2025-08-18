Asia Cup 2025: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಯುಎಇಯ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್: ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಓಪನರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಅಭಿಷೇಕ್-ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 6 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಪಂತ್ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್: ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬಹುದು. ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ-ಎ ಪರ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.