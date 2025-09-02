ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಪಾತಿ ಬದಲು ತಿನ್ನಬಹುದಾದ 5 ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳು

Weight Loss Foods: ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್, ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಗೋಧಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯಗಳು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವ ಬದಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್'ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಚಪಾತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಅಂತಹ ಐದು ಆಹಾರಗಳೆಂದರೆ...
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತು ನಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಗಿಯಲಿ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಗಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚಯಾಪಚಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಜೋಳ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಫೈಬರ್, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಓಟ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೆಕ್ಟಿನ್ ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ತ್ವರಿತ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೂ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಬಾಜ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಫೈಬರ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಖನಿಜಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.