English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

700 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ!

five raja yog after 700 years : ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 700 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗೋಚಾರದಿಂದ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 
1 /6

Five Rajyog in October 2025: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವೂ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. 700 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಶ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ, ಮಾಲವ್ಯ, ನವಪಂಚಮ, ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 

2 /6

ಧನು ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗವು ವಿದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. 

3 /6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಗುರು - ಶುಕ್ರರಿಂದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ.

4 /6

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

5 /6

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ. 

6 /6

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Auspicious Yog Pisces Planets Transits

Next Gallery

ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ