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700 ವರ್ಷ ನಂತರ 5 ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ! ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವುದು ಸಂಪತ್ತು

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 12, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 10:33 AM IST
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 700 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗೋಚಾರದಿಂದ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

five raja yog after 700 years : ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 700 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗೋಚಾರದಿಂದ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

five raja yog after 700 years 1/6

ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭ

Five Rajyog in August 2026: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವೂ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. 700 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಶ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ, ಮಾಲವ್ಯ, ನವಪಂಚಮ, ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.  

five raja yog after 700 years 2/6

ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭ

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ.

five raja yog after 700 years 3/6

ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭ

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

five raja yog after 700 years 4/6

ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಗುರು - ಶುಕ್ರರಿಂದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ.

five raja yog after 700 years 5/6

ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭ

ಧನು ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗವು ವಿದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. 

five raja yog after 700 years 6/6

ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭ

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

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