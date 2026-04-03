  • IPL 10 ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌.. ಅನನ್ಯಾ, ನೀತಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

IPL 10 ಟೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ 5 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌.. ಅನನ್ಯಾ, ನೀತಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಈಗ ಕೇವಲ ಆಟವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕರೇ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

RCB Ananya Birla: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಈಗ ಕೇವಲ ಆಟವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಐದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾಲೀಕರೇ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.
 
ಈ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್‌, ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು ಬದಲಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅನಾನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಐದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಲೀಕರು ಆದಂತೆ ಅಗಿದೆ.   

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಓನರ್‌ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌ ಅವರು 2018 ರಿಂದ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎಸ್‌20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.    

ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಟಗಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 19 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಓನರ್.‌  

ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಹೆಸರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಕೆಕೆಆರ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾದ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾರನ್ನ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಜಯ್‌ ಮೆಹ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.   

ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು 16,700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯಾ ಅವರ ಸಹೋದರ ಆರ್ಯಮನ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.      

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ. ಇದರ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿರುವ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಸಿಕ್ಸ್‌ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

2026ರ ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಸಖತ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡಿದರು.   

ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಲೀಕರು ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.     

