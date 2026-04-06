ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಫಿಕ್ಸ್! ಇಂದೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿ

ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈಗಲೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನೀವು 25 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತದ ಲಾಭ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅವುಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಉದಾ: ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಕ್ವಿಟಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ, ಆದರೆ ಪಿಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000 ರೂ. ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಯೋಜನೆ (SWP) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ NPS ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ