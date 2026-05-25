Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಅರೆದು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ.. ಈ ಬೀಜವನ್ನು ಅರೆದು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು!

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 25, 2026, 05:14 PM IST|Updated: May 25, 2026, 05:14 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ.

1/9

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬಳಸಿ.

2/9

ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದಲೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

3/9

ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೂದಲಿನ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

4/9

ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಹೇರ್ ಜೆಲ್ ತಯಾರಿಸಲು 1 ಕಪ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜ, 3-4 ಕಪ್ ನೀರು, 3-4 ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್, 1 ಚಮಚ‌ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

5/9

ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನುಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಜೆಲ್‌ ರೂಪ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸೋಯಿಸಿ ಬೀಜವನ್ನು ಜೆಲ್‌ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.

6/9

ಈ ಜೆಲ್‌ನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಜೆಲ್ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

7/9

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬೇರಿನಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಈ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಜೆಲ್‌ನ್ನು 10 - 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

8/9

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗಸೆಯ ಈ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ಹಾಕುತ್ತ ಬಂದರೆ 4 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಕೂದಲನ್ನು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

9/9

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. zee kannada news ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Tags:
White Hair
Flax seeds
Flax Seeds for white Hair
White hair home remedies

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL 2026 Qualifier 1: ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ RCB ನೇರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ!

IPL 2026 Qualifier 1: ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ RCB ನೇರ ಫೈನಲ್‌ಗೆ!

IPL 2026 Qualifier 152 min ago
2

ಇವತ್ತು IPL ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?

IPL 20261 hr ago
3

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, 100W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್.. Xiaomi 17T ಸೀರೀಸ್‌ ಗ್ಲೋಬಲ್‌ ಲಾಂಚ್‌ಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌!

Xiaomi 17T Series1 hr ago
4

ನಾನು ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!.. ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಗುಣವಿದೆ

Entertainment1 hr ago
5

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹2,000 ಉಳಿತಾಯ... 30 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ...

SIP Investment1 hr ago