Flipkart big billion days sale 2025 : ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಖತ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ..
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ 2025 ಅನ್ನು ಅದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಟ್ ನೀಡಿದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ರ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪುಟವನ್ನು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರಾಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು (flipkart big billion days sale 2025 date) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಕಂಪನಿಯ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ರ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಟೀಲ್ ಡೀಲ್ಗಳು, ಸೀಮಿತ ಸಮಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ "ಡಬಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು" ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
Flipkart Sale Offers : ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಐಫೋನ್ 16, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬಡ್ಸ್ 3, ಮುಂಬರುವ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ 2025 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
flipkart big sale offers : ಇಂಟೆಲ್ ಪಿಸಿಗಳು, 55-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್-ಲೋಡಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾದರು ಸಹ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತ್ವರಿತ ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.