Actress flora saini: ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಂತರ, ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ 1992 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಗಂಧರ್ವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಮನವರಳಿ ಪೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು.. ಅದರ ನಂತರ, ಸೌಂದರ್ಯಾ ಸರಣಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಎದುರು ಅವರು ನಟಿಸಿದರು.
2003 ರಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ರಘು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2004 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹೊರಟರು
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ, ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿತು. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ʼನಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿʼ
ʼಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸೌಂದರ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿತುʼ ಎಂದು ಫ್ಲೋರಾ ಶೈನಿ ಹೇಳಿದರು.