Flora Saini shocking reveals : ಕೊದಂಡರಾಮ, ಗಿರಿ, ನಮ್ಮಣ್ಣ, ವಾರೆ ವ್ಹಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ, ಸಿನಿರಂಗದ ಕರಾಳತೆಯಲ್ಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯರು ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ನಟಿ ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ (ಆಶಾ ಸೈನಿ) ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಬಹುಷಃ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು..
ಹೌದು.. ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತಂತೆ... ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೊಳಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಹೊರಬಂದ.. ಎಂದು ಫ್ಲೋರಾ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಫ್ಲೋರಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗೌರಂಗ್ ದೋಷಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಅವನು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ. ಮನಬಂದಂತೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದನ. ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಒದೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಂತೆ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಗೌರಂಗ್ ಕ್ರೂರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಗೌರಂಗ್ ಫ್ಲೋರಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಒದ್ದಾಗ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಬಂದರಂತೆ ನಟಿ..
ಚಂಡೀಗಢ ಮೂಲದ ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕೋಸಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ನಾಯ್ಡು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ನುವ್ವು ನಾಕು ನಚ್ಚಾವ್ ಅಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಆ ಕರಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಫ್ಲೋರಾ ಸೈನಿ, ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಮತ್ತು ‘ಭೇಡಿಯಾ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.