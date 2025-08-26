English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಸರಳ 10 ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ...!

ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ವಯಸ್ಸಾದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಇದು ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್‌ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಆಗಬಹುದು. ಯುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತಂಕದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 
1 /10

1. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ: ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಟಮಿನ್‌ B12, D, E, ಬಯೋಟಿನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಮೀನು, ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್‌ ಹಾಲು ಕೂದಲಿನ ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು

2 /10

2. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಸಾಜ್: ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮರುದಿನ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿ.

3 /10

3. ಕರಿಬೇವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕರಿಬೇವು ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಡುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

4 /10

4. ಗೊರಂಟಿನ ರಸದ ಬಳಕೆ: ಗೊರಂಟಿನ ರಸವು ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಗೊರಂಟಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು, ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲಿನ ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

5 /10

5. ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಒತ್ತಡವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು

6 /10

6. ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಮಿಶ್ರಣ: ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

7 /10

7. ನೆಲ್ಲಿ ರಸದ ಶಕ್ತಿ: ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯು ವಿಟಮಿನ್‌ Cಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬಿಳಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಮಚ ನೆಲ್ಲಿ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ, ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ

8 /10

8. ನೀರಿನ ಸೇವನೆ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಿ, ಬಿಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್‌ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

9 /10

9. ಹರ್ಬಲ್‌ ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಾಂಪೂಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಶಿಕಾಕೈ, ರೀಠಾ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಬಲ್‌ ಶಾಂಪೂಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೂದಲಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕಾಕೈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಶಾಂಪೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

10 /10

10. ನಿದ್ರೆಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ

