ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ..

Ghee Deepa Remedies: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಸರಳಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹಬ್ಬ, ಏನಾದರೂ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾನವರು ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೂ ಹೌದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವರ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ವಿನಯದಿಂದ ಕುಳಿತು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿದ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದೀಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನ ಆರಂಭಿಸಿ ಸತತ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.