Aishwarya Rai bodyguard salary in Kannada: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ 900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯವು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ 6-7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಪತಿ, ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $250 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 2,000 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ 2024 ರಿಂದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಹುರುನ್ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ₹ 4600 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. 51 ವರ್ಷದ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 6 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 7 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂಬೈನ ಜಲ್ಸಾ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ದುಬೈನ ಜುಮೇರಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 16 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾವೊಲಿನಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈಜುಕೊಳ, ಇನ್-ಹೌಸ್ ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಆಡಿ A8L, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಮ್, ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಘೋಸ್ಟ್, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ S500, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ S350d ಕೂಪೆ, ಲೆಕ್ಸಸ್ LX 570, ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GL63 AMG, ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಸಸ್ LX 570 ನಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಇದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಜ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹7 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಧೋಲೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಭದ್ರತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೀವ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.