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ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿ: ಕೊಡಗಿನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯ್ತು ದಾರಿತಪ್ಪಿದ ಜಿಂಕೆ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 18, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:35 AM IST

ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದ ಜಿಂಕೆ.. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು.

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ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಜಿಂಕೆ

ಜಿಂಕೆಯೊಂದು ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದ ಜಿಂಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. 

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ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜಿಂಕೆ

ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಬಂದಿದ್ದ ಚಿರತೆ ಮೊದಲು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. 

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ಜಿಂಕೆ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ

ಮೊದಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ‌ ಓಡಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು, ಬಳಿಕ ಜಿಂಕೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

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ಜಿಂಕೆಗೆ ಆರೈಕೆ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಜಿಂಕೆ ರಕ್ಷಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kodagu Deer Spotted5/6

ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಓಡಾಟದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಜಿಂಕೆ ನೋಡಲು ಜನತೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. 

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ಜಿಂಕೆ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಆಹಾರ ಅರಸಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂತೋ? ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿನ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ.  

TAGS:
Kodagu Wildlife
Kodagu
Coorg
madikeri
Karnataka wildlife
Stray Deer
Deer Rescued
Napoklu Town
Kodagu News

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