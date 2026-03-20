ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ

White Hair Remedies: ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಬಳಸಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುವ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಾದಾಮಿ, ಕಲೋಂಜಿ ಬಳಸಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಲೋಂಜಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಮೂರು ಬಾದಾಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣೆಲೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಲೋಂಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇವೆರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಹುರಿಯಿರಿ. 

ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗೂ ಕಲೋಂಜಿಯನ್ನು ಹುರಿದಾಗ ಅವು ಮೃದುವಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾದಾಮಿ-ಕಲೋಂಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಎರಡೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.    

White Hair Remedy Gray Hair Remedies Home Remedies Badam For White Hair Kalonji For White Hair Natural Hair Dye Hair care Get Natural black hair color only 2 minutes white hair turn black naturally ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ

