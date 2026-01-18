English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12 ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾದರೆ 1 ಏಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಆರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು? ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಅತ್ತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 37 ಕೋಟಿ ಮತಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ  ಎಂದು ಭವಿಷ್ಟ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ, ಅನ್ನದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತನೊಬ್ಬ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.   

ಯಾವನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿ,ಈ ಬಾರಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. 1 ಏಕರೆ ಜಮೀನು ಜಾಲೆಂಜ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.      

ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.. 

