English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೈಕೊಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ; ಬೆಂಬಿಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯ... ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನೇ ಆಳಿದ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

tragic life story of cricketers: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. 

 
1 /5

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.   

2 /5

ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.  

3 /5

ಅಂದಹಾಗೆ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕೆನ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೂ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ  

4 /5

2001 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 2003 ಮತ್ತು 2007ರಲ್ಲಿ  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.  

5 /5

ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 2011 ರಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Nathan Bracken Nathan Bracken life story

Next Gallery

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್‌ ನೀರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಡಿದರೆ ಶುಗರ್‌ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೊಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ!