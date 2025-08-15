tragic life story of cricketers: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.
ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬೇರಾರು ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ನಾಥನ್ ಬ್ರಾಕೆನ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೂ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ
2001 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 2003 ಮತ್ತು 2007ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ 2011 ರಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಂಭೀರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.