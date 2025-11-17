ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು.1975 ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು.ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧಗಳ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ICTBD) ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. 2024ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹತ್ಯೆಗಳ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತು.ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸೀನಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು.ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿತು.
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಸೀನಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿತು. ಹಸೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ.ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರಂತೆ, ಅವರ ಮಗ ಸಜೀಬ್ ವಾಜೀದ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸೈಮಾ ವಾಜೀದ್ ಕೂಡ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ, ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು. 1975 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಾಗ, ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯು ಹಸೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಿತು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಸೀನಾ ಅವರ ದಿವಂಗತ ಪತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪರಮಾಣು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಂ.ಎ. ವಾಜೀದ್ ಮಿಯಾ, ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ವಾಜೀದ್ ಆಗ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಲುಟಿಯೆನ್ಸ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಪಂಡಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಯ ಲಜ್ಪತ್ ನಗರ-III ರ 56 ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಸೀನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಜೀಬ್ ವಾಜೀದ್ ಜಾಯ್ ಮತ್ತು ಸೈಮಾ ವಾಜೀದ್ ಮತ್ತು ಮುಖರ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶರ್ಮಿಷ್ಠಾ, ಅಭಿಜಿತ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮಗ ಸಜೀಬ್ ವಾಝೇದ್ ಕೂಡ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರು ನೈನಿತಾಲ್ನ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಡೈಕನಾಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು.ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ನಂತರ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.
ಸಜೀಬ್ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಸಿಟಿ) ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ವಾಝೇದ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಮಗಳು ಸೈಮಾ ವಾಝೇದ್ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.