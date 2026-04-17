'ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಲ್ಲ': ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ; ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಾಜಿ ಬಾಸ್!

Lalit Modi on Vaibhav Sooryavanshi: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಟಾಪ್ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ವೈಭವ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಹೋಗಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲಲೀತ್ ಮೋದಿ ಈಗ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮುಖ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಆ ಯುವಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವನು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಮಗು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈ ಮಗುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ದಪದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೊರತು ಮುಂದಿನ ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಫೆರಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿದೆ.ಇದು ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.ಐಪಿಎಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈತ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ವೈಭವ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
"ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ! ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಗೂ 14 ವರ್ಷ. ಈ ಮಗು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಂಬಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು" ಎಂದು ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ನನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದು ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ, ನಿಜಕ್ಕೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಯಿತು.ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಈ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 40.00 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 263.15 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.