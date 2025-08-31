Arun Lal Love Story: ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೋಡಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ . ಅವರು ತಮಗಿಂತ 28 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೋಡಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ . ಅವರು ತಮಗಿಂತ 28 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯೂ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅರುಣ್ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ಬುಲ್ ಸಹಾ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು. ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಅರುಣ್, ತಮ್ಮ 67ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅಂದಹಾಗೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ 28 ವರ್ಷ ಕಿರಿಯವರು.
ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹನಿಮೂನ್ ಹೋಗಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಯವೇ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನವೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಎದುರಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಅರುಣ್ ಲಾಲ್.
ಅರುಣ್ ಲಾಲ್ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ 16 ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 13 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 729 ರನ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 122 ರನ್ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 93 ರನ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಅರುಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 1989 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು.