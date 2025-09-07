ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ.. ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ! ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಈಕೆ..

Actress : ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ.. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ.. ಆಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ. ಆ ನಟಿಯೂ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ಕೈ ಹಿಡಿದಳು.. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Kapil dev sarika: ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಾಯಕ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಜನವರಿ 6, 1959 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ 356 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 9031 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 687 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಹರಿಕೇನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸಾರಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಕಾಲಾನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾದರು.
ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾರಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಾರಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಈ ನಟಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿವೆ.
ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ. ನಂತರ, ಅವರ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅವರು ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಸಾರಿಕಾ ದೂರವಾದರು. ಈ ವಿಚಾರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ.. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಸಾರಿಕಾ ತಿಳಿದು ಇಬ್ಬರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದರೆ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಲ್ಲ.
ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರೋಮಿ ಭಾಟಿಯಾ. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಮತ್ತು ರೋಮಿ 1980 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ 1996 ರಲ್ಲಿ ಅಮಿಯಾ ದೇವ್ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದಳು. ಇತ್ತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾರಿಕಾ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಾ ಹಾಸನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಸಾರಿಕಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 1960 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. 1967 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಮ್ರಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ ಹೆರಾಮ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.