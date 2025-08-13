'ಈ ಷರತ್ತಿಗೆ ಬದ್ದರಾದರಷ್ಟೇ ಮದುವೆ' ಎಂದು ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಕಂಡಿಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ...!

ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ.ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಒಬ್ಬರು.ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಮ್ರತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನಟನೆಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
1993 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ನಮ್ರತಾ 1998 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಜಬ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕಿಸಿ ಸೆ ಹೋತಾ ಹೈ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ರತಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2005 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಯಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ವಂಶಿ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹವೂ ಗಾಢವಾಯಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮದುವೆಯಾದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಮ್ರತಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಟಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಹೇಶ್ ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ತಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತನ್ನ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನಮ್ರತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ರತಾ ಕೂಡ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರು, "ನಾನು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದವಳು ಮತ್ತು ಈ ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಬಂದರೆ, ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ನಮ್ರತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಮದುವೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.
ನಮ್ರತಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2004 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಇನ್ಸಾಫ್ - ದಿ ಜಸ್ಟೀಸ್' ಮತ್ತು 'ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಾದ ನಂತರ, 2005 ರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಇಂದು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಗಳು ಸಿತಾರಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಗೌತಮ್ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.