ಹಾವುಗಳ ಬದ್ದ ವೈರಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು..! ನಿಮ್ಮ‌ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಷಸರ್ಪಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

Snake Repellent: ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟಿಸಲು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಿಮ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನೆಡಿ..
Snake Repellent: ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಅವುಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಲೆದಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದರೂ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಹಾವಿನ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಗಿಡವು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ಹಾವುಗಳು ವರ್ಮ್ವುಡ್ ಸಸ್ಯದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೆಡಬಹುದು.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಚೆಂಡು ಹೂಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹಾವುಗಳು ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಅಕಾಂಥೋಸೆರಿಯಸ್ ಟೆಟ್ರಾಗೋನಸ್ ಸಸ್ಯವು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಳ್ಳು ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾವುಗಳು ಈ ಸಸ್ಯದ ನೋಟವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.