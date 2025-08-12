Free WiFi ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ! ಹುಷಾರ್

Free Wifi: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಹುಷಾರ್... ಫೋನ್ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ವಶವಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ... ಎಚ್ಚರ...
ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೆಫೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈ-ಫೈ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ರೀ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿಯೂ ಆಗಬಹುದು.
ಫ್ರೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ವೈ-ಫೈನಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನಕಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ನಿಜವಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವುದೆಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಹಂಚಿಕೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಏರ್ಡ್ರಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು, ಇಲ್ಲವೇ, ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಪಿಎನ್ ಇಲ್ಲದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸಿದಾಗ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಡೇಟಾ ಕಾಡಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ.
ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋ-ಕನೆಕ್ಟ್ ವೈ-ಫೈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಗಿಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಯಾವುದೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಲಿಂಕ್ ಆಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ನಕಲಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ ಆಟೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುವಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.