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ನಿಮಗೆ ಪದೇಪದೇ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಾ? ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ, ಇದು ಹೈ ಬಿಪಿ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇರಬಹುದು!

Written ByYashaswini V
Published: Jun 18, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:18 PM IST

Headache High BP: ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು: ದೇಹ ನೀಡುವ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.

High BP Symptoms: ಅನೇಕರಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಜನ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

Headache High BP1/6

ಪದೇಪದೇ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಹೈ ಬಿಪಿ

ಈ ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲೂ ಹೈ ಬಿಪಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಲೆನೋವಿಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಏನ್‌ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Headache High BP2/6

ತಲೆನೋವು

ಈ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಲೆನೋವಿಗೂ ಹೈ ಬಿಪಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

Headache High BP3/6

ತಲೆನೋವು

ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Headache High BP4/6

ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಕೇತ

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಲೆನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

Headache High BP5/6

ತಲೆನೋವು ಹೈ ಬಿಪಿ ಲಕ್ಷಣವೇ?

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಾಡುವ ತಲೆನೋವಿಗೂ ಹೈ ಬಿಪಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮೈಗ್ರೇನ್, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಎಂದರೆ ಬಿಪಿ ಹೈ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

Headache High BP6/6

ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವು ಹೈ ಬಿಪಿ ಲಕ್ಷಣವೇ?

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ತಲೆನೋವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈ ಬಿಪಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Headache
High Blood Pressure
High BP
High BP Symptoms
Health Tips
Health Tips In Kannada
Headache High BP

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