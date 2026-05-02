White Hair Remedies: ನೀವು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸ್ತೀರಾ...? ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಹೇರ್ ಡೈ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು, ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ತಾಜಾ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಕಲೋಂಜಿ, ಲವಂಗವನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನ ತುರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸತ್ತದೆ. ಕಲೋಂಜಿ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಲವಂಗದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಕಲೋಂಜಿ ಹಾಗೂ ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ (ವ್ಯಾಸಲಿನ್ ತರದ ಜೆಲ್ಲಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಡೈ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಕಲೋಂಜಿ, ಲವಂಗ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಜೆಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.