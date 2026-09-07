/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

school holiday: ರಜಾದಿನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ, ಐದನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಸತತ ಮೂರು ರಜಾದಿನಗಳು ಇದ್ದವು. ಈಗ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರ ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಆ ದಿನ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಜಂಟಿ ಸಭೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರವೂ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ, 12 ನೇ ಶನಿವಾರ, 13 ನೇ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು 14 ರಂದು ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ದೆಹಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಈ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರವೂ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ರಜೆಯ ಜೊತೆಗೆ, 12 ನೇ ಶನಿವಾರ, 13 ನೇ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು 14 ರಂದು ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಈಗ ಈ ವಾರವೂ ಸತತ ರಜೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಯಾವುದೇ ರಜೆಗಳಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, 13 ರ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು 14 ರಂದು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ.