Water Bottles In Fridge: ಬೇಸಿಗೆ ಬರಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಇರಲಿ ಅನೇಕರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಲ್ಲಿ ಈ ಹವ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು, ನಮಗೇ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಎಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲೆಂದೇ ಅನೇಕರು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮೇಣ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು. ಬಾಟಲಿ ತಯಾರಿಕೆಉಲ್ಲಿ ಬಿಪಿಎ ಮತ್ತು ಥಾಲೇಟ್ಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಬೊಜ್ಜು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಪಿಸಿಓಡಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಕಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದ್ದರೆ, ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಜು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)