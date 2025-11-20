English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ದಿನಸಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಿಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದು ! ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವುದು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡಾ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳ ಕೂಡಾ ಇದೆ. 
 
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್‌ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮಳಿಗೆ ಇದೆ.  

ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದರೆ ಜಿಯೋ ಮಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆನ್‌ಲೈನ್. ಈ ಮಾರ್ಟ್‌ಗಳು MRPಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. 

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ತರಕಾರಿಗಳು, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಾಗಿ,, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-12 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಡಿಮಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್, ಜೆಪ್ಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ 10-20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿನಸಿ, ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ DMart ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳು ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.   

ವಿಶಾಲ್ ಮೆಗಾ ಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜೂಡಿಯೊ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

