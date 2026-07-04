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Omega 3: ಹೃದಯದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ, ಒಮೆಗಾ-3 ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jul 04, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:11 PM IST

ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 

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ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜಿಮ್‌, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲೇ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೂಡಾ ಒಂದು.

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ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು.   

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ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.   

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ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

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ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ದೇಹದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   

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ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒಮೆಗಾ 3 ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

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ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಮೆಗಾ-3 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಒಣ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೇಗನೆ ದಣಿದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮೇಲಿನ ತೊಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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