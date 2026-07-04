/Omega 3: ಹೃದಯದಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೆ, ಒಮೆಗಾ-3 ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜನರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಜಿಮ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲೇ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೂಡಾ ಒಂದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ದೇಹದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಒಮೆಗಾ 3 ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ-3 ಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು? ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಮೆಗಾ-3 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಒಣ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಬೇಗನೆ ದಣಿದ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮೇಲಿನ ತೊಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)