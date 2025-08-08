ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವುದು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ !ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು

ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ ೯ ರಂದು ಉದಯತಿಥಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಾಳೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ. ನಾಳೆಯೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ. ಅಂದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ , ಶಿವ ಮತ್ತು ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಸ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಯಾಗುವುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ :ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.