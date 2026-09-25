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ಹಾಲಿನ ಮೂಲವಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ʼಪನೀರ್ʼ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಬಳಸಲು ನಿರ್ಬಂಧ: FSSAI ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 25, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:19 AM IST

ಹಾಲಿನ ಮೂಲವಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪನೀರ್ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು FSSAI ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

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ಪನೀರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸದ ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ FSSAI ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

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FSSAI ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

FSSAI ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಕವು "ಹಾಲಿನಿಂದ ಪಡೆಯದ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪನೀರ್" ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2011 ರ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ (ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು) ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

FSSAI New Rules3/6

ಪನೀರ್‌ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, 'ಡೈರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಲಾಗ್' ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರುಗಳು, ಲೇಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ 'ಪನೀರ್' ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು.

FSSAI New Rules4/6

FSSAI ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯು ಅದರ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು FSSAI ತಿಳಿಸಿದೆ. 

FSSAI New Rules5/6

ಅನಲಾಗ್ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹಾಲಿನಿಂದ ಪಡೆಯದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪನೀರ್‌ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು FSSAI ಈ ಹೊಸ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪನೀರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಮೂಲವಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಪನೀರ್ ಹೆಸರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವ FSSAI ಅನಲಾಗ್ ಡೈರಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

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60 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ತಪ್ಪಿಸಲು FSSAI ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲೇಬಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಪನೀರ್ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, FSSAI ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ, ಅನಲಾಗ್ ಪನೀರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ FSSAI ಕರಡು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, 60 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ, ಸಲಹೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ-ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕವೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

TAGS:
FSSAI
FSSAI New Rules
Paneer
Paneer New Rules
analogue paneer

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