ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸುದ್ದಿ ಇದು. ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮತದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮಸೂದೆ 2025, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಯೇ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ.
ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೌಕರರು ಪಡೆಯುವ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಯಮವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ , ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಐಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಯಂತಹ) ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 10(10A) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 10(23AAB) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ LIC ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಇತರ ನಿಧಿಗಳು ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.