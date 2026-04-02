ಗಜಕೇಸರಿ-ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ!

Gajakesari & Chandra Mangala Yoga: ಈ ತಿಂಗಳ (ಏಪ್ರಿಲ್) 2, 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಾರಣ ಚಂದ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 2 ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ 2 ಯೋಗಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸಮ ಸಪ್ತಮವನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ 2 ಯೋಗಗಳು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ. ತಪ್ಪದೆ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಣದ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು 4ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಷೇರುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಆಸ್ತಿಗಳು, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಚತುರ್ಥಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಂಗಳ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)