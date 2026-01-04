Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು..

Gajakesari Raja Yoga: ಇಂದು (ಜನವರಿ 4, 2026) ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
Gajakesari Raja Yoga: ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಇಂದು (ಜನವರಿ 4, 2026) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗುರು (ಗುರು) ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಗಜ (ಆನೆ) ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ (ಸಿಂಹ) ನಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಗೌರವ, ಸಂಪತ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುವ ಯೋಗವಾಗಿದೆ.ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ರಾಜನಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜನವರಿ 4 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷದಂತಹ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವರು. ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಯೋಗವು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ.. ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಮತೋಲಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಹ ಮಧ್ಯಮ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)